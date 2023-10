Scambiato per l'attentatore di Bruxelles: "A Genova per il passaporto negato"

Non era l'attentatore di Bruxelles l'uomo filmato nel 2021 a Genova davanti all'arco di Trionfo di Piazza della Vittoria, bensì un cittadino tunisino residente nel bolognese.

È stato lui stesso a denunciare lo scambio di persona quando la sua immagine è rimbalzata su tutti i media ed è stato indicato come un presunto terrorista e dopo che la digos aveva riconosciuto la genuinità del video. A raccogliere la sua testimonianza sono stati i carabinieri di Bologna, mentre l'Agi ha ascoltato sua moglie che ha spiegato la vicenda dal suo punto di vista: suo marito e l'attentatore si conoscevano e facevano parte di un gruppo Facebook composto da tunisini che avevano difficoltà a ottenere il passaporto.

Insieme agli altri avevano deciso di pubblicare dei video di protesta in cui spiegavano le difficoltà incontrate per avere i documenti. Suo marito nel 2021 era andato a Genova al consolato - che è quello di riferimento per Bologna - e dopo l'ennesimo no ricevuto avrebbe raccolto in un video quanto accaduto negli uffici.

Ai militari di Bologna l'uomo ha spiegato di lavorare come trasportatore e di non avere nulla a che fare con il terrorismo diversamente da Abdesalem Lassoued, ucciso dopo uno scontro a fuoco con la polizia e ritenuto l'attentatore che a Bruxelles ha ucciso due cittadini svedesi. Lassoued era passato dal Porto Empedocle nel 2011, dopo l'ingresso illegale in Italia, poi era transitato anche da Bologna, dove nel 2016 è stato identificato dalla polizia. È la Digos felsinea che ora sta raccogliendo e valutando tutte le informazioni sul cittadino tunisino - ucciso a Bruxelles - che sui social ha rivendicato l'omicidio, dicendo di ispirarsi allo Stato islamico.