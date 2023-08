Porto di Genova sotto attacco degli hacker russi

Il sito web del porto di Genova da mercoledì sera è sotto attacco degli hacker russi. Il blocco è stato rivendicato dal gruppo Noname057 e da ore i tecnici della poilzia postale sono al lavoro per mitigare le conseguenze e mantenere funzionante l'infrastruttura digitale dell'Autorità portuale.

Gli attacchi, di tipo Ddos, hanno come obiettivo l’interruzione dei servizi attraverso un numero spropositato di accessi contemporanei. Le forze dell'ordine escludono, però, conseguenze ai server interni dell'infrastruttura e in una nota Autorità portuale comunica che: "Dalla serata di ieri (mercoledì 9 agosto, ndr), i sistemi di difesa informatica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e di Liguria Digitale, allertati dal CSIRT dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dall’Organo Centrale di Sicurezza del MIT e dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico del Servizio Polizia Postale, hanno rilevato una serie di attacchi DDoS al sito web istituzionale dell’ente la cui origine sarebbe riconducibile a gruppi criminali filorussi.

La minaccia informatica è sotto controllo e il Security Operation Center di Liguria Digitale, in collaborazione con la Direzione Informatica di AdSP e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Polizia Postale della Liguria, sta mettendo in atto tutte le contromisure necessarie per contrastare la minaccia e garantire la continuità di servizio".