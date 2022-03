Attacco hacker ferrovie, caos orari treni

Per il secondo giorno i sistemi informatici di ferrovie per lo Stato sono sotto attacco hacker.

Il disagio per i passeggeri si traduce in tabelloni che riportano orari sbagliati e treni in arrivo ma nella realtà già transitati da ore.

La circolazione è regolare ma è impossibile acquistare i titoli di viaggio online o in biglietteria, nè pianificare i tragitti e i cambi vetture dal sito.

A seguito dell'attacco informatico Trenitalia e Rfi comunicano che stanno procedendo, con tutte le cautele necessarie, alle attività di controllo e progressiva riattivazione di alcuni dei sistemi tra cui i monitor in alcune stazioni che risultano spenti.