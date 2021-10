Attacco hacker alla rete regionale: nel mirino il sito di Asl2

Tecnici di Liguria Digitale al lavoro da questa notte dagli Erzelli per marginare gli effetti di un attacco hacker subito dal sito di Asl2.

Per evitare la propagazione della contaminazione alla Rete Regionale, sono stati immediatamente interrotti con successo tutti i collegamenti con Asl2 isolando il focolaio che è quindi rimasto localizzato nel savonese. È in corso la progressiva riattivazione in sicurezza dei servizi forniti dalla Regione all’azienda sanitaria.