Benetton sul Morandi: "Tragedia che per sempre peserà sul cognome della nostra famiglia"

Il crollo di ponte Morandi è "una tragedia che per sempre peserà sul cognome della nostra famiglia". A dirlo è stato Alessandro Benetton nel corso di un evento che si è tenuto a Milano mercoledì 15 marzo 2023 per presentare le linee guida di Mundys, il nuovo nome di Atlantia, la holding di famiglia.

"Potevamo come azionisti voltarci dall'altra parte - ha detto Benetton -, invece cogliamo la sfida di immaginarci un progetto molto ambizioso che deve tenere in considerazione tutto". A chi gli chiedeva quale insegnamento portasse in Mundys dalla tragedia del Ponte Morandi, Benetton ha sottolineato che "molte deleghe, troppe deleghe erano state date. La discontinuità è quella di immaginarsi che il gruppo di persone che oggi lavoreranno a questo progetto avranno bene a mente che ognuno ha il proprio ruolo".

Le asset companies del gruppo Mundys sono: Aeroporti di Roma, Aeroports de la Cote d'Azure, Abertis, Gruppo Costanera, Telepass e Yune Traffic. Oggi, in dettaglio, Mundys è presente in 24 Paesi, con asset iconici e strategici e con infrastrutture e servizi integrati tra loro. Ogni anno sulle reti del Gruppo vengono effettuati oltre 3 miliardi di transiti di automezzi leggeri e pesanti, mentre gli aeroporti italiani (Fiumicino e Ciampino) e francesi (Nizza, Cannes e Saint Tropez) ospitano 60 milioni di passeggeri e ulteriori 7 milioni di persone usano i servizi di mobilità di Telepass.

Mundys è anche presente in più di 600 grandi città in tutto il mondo (tra cui Londra, Miami, Singapore, Bogotà) con innovative piattaforme di mobilità urbana che consentono lo snellimento del traffico e la riduzione delle emissioni. Sono oltre 23.000 i dipendenti della nuova realtà, di cui circa 6.000 solo in Italia.

"La nascita di Mundys è, da un lato, la conclusione di un anno di lavoro nel quale abbiamo portato avanti un profondo cambiamento e una forte discontinuità dei valori e del business", ha dichiarato il presidente di Edizione e vice presidente di Mundys Alessandro Benetton.

"Dall'altro - ha proseguito - è l'avvio di un nuovo capitolo della nostra storia imprenditoriale, che vogliamo scrivere con i nuovi partner di Blackstone e le nuove professionalità che si sono unite al Gruppo, apportando valore aggiunto sul fronte dello sviluppo internazionale, dell'innovazione e della crescita sostenibile. L'ambizione di Mundys, che nasce in Italia per competere in tutto il mondo, è quella di gestire e realizzare infrastrutture sostenibili e innovative, migliorando l'attrattività dei territori e semplificando la vita delle persone in movimento. E' questo lo spirito più vero della nuova realtà che abbiamo creato insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che, ogni giorno, operano al servizio di milioni di viaggiatori", ha concluso Benetton.