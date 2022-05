Processo Morandi, si astengono due giudici del collegio

La prima parte del processo Morandi, per accertare le responsabilità per il crollo del viadotto sul Polcevera dell'agosto 2018, si è conclusa il 7 aprile 2022 con il rinvio a giudizio di tutti i 59 imputati, deciso dal Gup Faggioni dopo una lunga udienza preliminare iniziata nell'ottobre 2021.

La fase dibattimentale del processo inizierà con l'udienza del 7 luglio dinanzi al Tribunale di Genova. Due dei tre magistrati che formeranno il collegio giudicante hanno però depositato istanza di astensione. Si tratta dei giudici Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli.

Il primo ha motivato la sua astensione in quanto fratello del senatore e candidato sindaco di Genova Mattia Crucioli, che nel marzo 2022 aveva proposto una class action proprio contro Autostrade per l'Italia per chiedere un risarcimento in sede civile per i danni patiti dalla collettività a seguito del crollo. La Vinelli ha chiesto invece l'astensione per motivi familiari.

I magistrati, in base al codice di procedura penale, hanno l'obbligo o la facoltà di chiedere l'astensione da un processo quando, in linea generale, abbiano un qualunque rapporto rilevante con le parti oppure con i fatti oggetto del giudizio.

Il nuovo collegio giudicante, designato in base alle tabelle di assegnazione, sarà composto dai magistrati Ferdinando Baldini, Paolo Lepri e Fulvio Polidori. I giudizi inizieranno il loro lavoro con la prima udienza del dibattimento il 7 luglio 2022.