Carenza di personale nella protezione civile, Viale: "In arrivo quattro unità, già assunti meteorologi"

La denuncia della carenza di personale della Protezione Civile, segnalata dalla Uil, è arrivata in aula rossa con un'interrogazione di Gianni Crivello (Lista Crivello), che l'ha presentata durante il Consiglio comunale di martedì 15 settembre.

Alla richiesta ha risposto l’assessore alla polizia locale Giorgio Viale: “Abbiamo avviato un percorso di assunzioni che è il più cospicuo degli ultimi vent’anni. Mi sono posto come obiettivo di avere tutte le direzioni

del Comune in crescita, perché effettivamente manca il personale un po’ dappertutto".

L'assessore ha spiegato a Genova Today che il settore protezione civile ha ad oggi un'unità in più rispetto a inizio anno e altre quattro sono in arrivo entro la fine del 2021. Tra le novità assolute sono già state assunte figure inedite come i meteorologi, alzando, così, l'asticella della professionalità.

"Il problema è stato il ricambio generazionale, un processo non semplice, in una situazione di tour over non graduale - ha concluso Viale rispondendo all'interrogazione - Per quanto riguarda i numeri, la Protezione Civile ha iniziato quest’anno con 27 unità assegnate e prevedo di arrivare a 32 entro la fine dell’anno. A questa componente si aggiunge una collaborazione con l’Università di Genova - ringrazio a questo proposito il consigliere Gambino - per quanto riguarda il settore meteorologia”.