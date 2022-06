Sanità, firmato protocollo per stabilizzare 600 precari in Liguria

Regione Liguria e organizzazioni sindacali del pubblico impiego hanno firmato un protocollo di intesa che definisce il percorso che porterà alla stabilizzazione del personale sanitario assunto a tempo determinato durante la pandemia covid. Si tratta di circa 600 persone.

In particolare viene definito il requisito di una anzianità di servizio di almeno 18 mesi anche non continuativi per il personale che sia stato dipendente di un ente del servizio sanitario nazionale tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Su richiesta di Fp e Cgil il protocollo ricomprende nelle stabilizzazioni anche il personale reclutato attraverso i centri per l’impiego ed è stata accolta anche la proposta dei sindacati sull’impegno della Regione a non escludere la possibilità di poter incrementare con proprie risorse i budget destinati alla copertura delle assunzioni da parte delle aziende del servizio sanitario regionale.

Fp Cgil Liguria, Cgil Liguria, Camera del Lavoro e Funzione Pubblica Cgil di Genova, Imperia, Savona e La Spezia commentano in una nota: "Siamo soddisfatti per la firma del protocollo, rappresenta uno strumento utile a dare garanzie di stabilità al personale assunto nell’emergenza sanitaria e a sanare parzialmente le carenze di organico presenti ben prima dell’esplosione della pandemia. Sarà cura delle aziende sanitarie pubblicare gli avvisi e stilare le graduatorie del personale interessato".

Il presidente della Regione Giovanni Toti aggiunge: "Siamo molto soddisfatti che arrivi a conclusione il percorso che porterà alla stabilizzazione di circa 600 persone del comparto sanitario e socio sanitario, attualmente assunti a tempo determinato. Il protocollo di intesa è una garanzia di stabilità per chi è stato assunto durante l'emergenza, andando anche a sanare eventuali carenze di organico. Continuano quindi le stabilizzazioni nel mondo della sanità, dopo aver avviato anche i concorsi per 700 infermieri e 274 Oss, con un importante sforzo economico da parte del sistema sanitario ligure".