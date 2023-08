Niente assistenza domiciliare per una mamma con due bimbi disabili

Dopo Andreea, ora è la volta di Serena. La prima balzò agli onori delle cronache cittadine nell'ottobre del 2021. Ora, a quasi due anni di distanza, la storia si ripete, segno che nella sanità ligure continua a esserci qualcosa che non va.

"Ho 29 anni e due bambini - racconta Serena a GenovaToday -, entrambi con articolo 3 comma 3 (della legge 104 ndr.), uno di 16 mesi e uno di quasi 4 anni. Il più piccolo necessita di essere seguito da un professionista almeno nelle ore in cui porto a terapia l'altro bimbo di quasi 4 anni, in quanto ha un accesso venoso centrale che è molto delicato e prende molti medicinali".

"Sono a conoscenza di persone che hanno questo tipo di aiuto dall'Asl. Quando ho provato a richiederlo - prosegue Serena - sono stata rimbalzata più volte da un ufficio all'altro senza mai ricevere risposte chiare, a volte sentendomi dire che Asl non eroga questo tipo di servizio quando invece so che non è così e in determinate situazioni lo può fare e lo fa, quindi lotto per i miei diritti e delle altre famiglie che ne hanno necessità".

"Ringrazio invece l'istituto Giannina Gaslini - conclude la giovane mamma - per il servizio di cure domiciliari a casa per medicazioni e follow up del paziente, per il reparto di clinica pediatrica e reumatologia, dove il bambino viene seguito da un eccellente staff, e Marco Macri di Genova Inclusiva, che ogni giorno aiuta i bambini e le famiglie genovesi in modo che ricevano tutte le cure necessarie".

Nella voce di Serena si avverte tutta la determinazione di una mamma, che non vuole assolutamente arrendersi e continua a lottare per avere l'assistenza domiciliare pediatrica. Ma si capisce che ci sono stati anche momenti difficili. "Mi sono trovata a sentirmi sola - ammette Serena - il mio compagno e io ci siamo trovati abbandonati a noi stessi".

Dopo che la vicenda di Andreea venne resa pubblica, l'Asl si era impegnata a cercare di trovare le risorse per garantirle almeno un'ora di assistenza domiciliare al giorno. La speranza è che lo stesso interessamento venga oggi rivolto a Serena e ai suoi figli.

"La narrazione di Toti sullo stato della sanità ligure è distorta - dichiara Marco Macrì - e lo dimostra la delibera della Corte dei conti, che gli intima di fare di più per bimbi e bimbe disabili. In questo caso, come due anni fa, per Elena si nega addirittura che esista il servizio e il personale preposto a erogarlo. Sarebbe il caso che, anziché continuare a spendere in sponsorizzazioni, spot ed eventi, seriamente questa Regione pianificasse investimenti per la salute dei cittadini, soprattutto ora che non riescono a mettere in tavola il pranzo e la cena per l'inflazione".