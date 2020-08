Clona il sito di un'assicurazione e s'intasca il denaro delle polizze

I carabinieri della stazione di Arenzano, al termine di un'indagine scaturita dalla querela sporta da un 48enne genovese, hanno denunciato per frode informatica e falsità in scrittura privata un pluripregiudicato 33enne residente nel napoletano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo ha creato un sito internet analogo a quello utilizzato da una nota società di assicurazioni, inducendo in errore il denunciante nonchè altre vittime, che hanno effettuato pagamenti per gli eventuali rinnovi o per la stipulazione di nuove polizze assicurative, su coordinate riconducibili a una carta Postepay intestata al 33enne, per poi ricevere un falso contratto assicurativo.