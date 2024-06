"Vogliamo il capolinea a Staglieno", raccolta firme contro il progetto 'assi di forza'

Presidio e raccolta firme contro il progetto 'Assi di forza' in piazza Galileo Ferraris nella mattinata di sabato 29 giugno 2024. L'iniziativa era stata lanciata dal circolo Nuova Ecologia Genova e dal comitato Sconquasse. Si tratta di un progetto, come noto, finanziato dal Mit con 472 milioni di euro, 120 dei quali per acquistare 140 mezzi elettrici da 18 metri che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbero favorire il trasporto pubblico 'green' a discapito di quello privato, con corsie gialle dedicate. Quattro gli assi previsti per un totale di 96 km di strade: Ponente (da Voltri al Centro), Centro (da Campi a piazza Galileo Ferraris), Valbisagno (da Prato alla Foce), Levante (da Nervi al Centro).

"È la piazza che svuoteranno di parcheggi e banchi del mercato per farci il capolinea del bus - scrivono i comitati - che porterebbe in centro con partenze ogni due minuti e mezzo, come nella fantascienza, e di tutti gli altri bus collinari che faranno capolinea lì senza arrivare in centro, per la gioia degli anziani e dei ragazzi che vanno a scuola in centro che dopo quattro o anche meno fermate dovranno scendere dal bus e con qualunque tempo attraversare la piazza e aspettare il bus che stipati come sardine lì porterà in centro".

"Del resto - continua la nota - da una amministrazione che in sette anni non ha fatto nulla per migliorare la mobilità nella valle e che da quattro anni ha già cambiato cinque progetti uno peggiore dell'altro e non ha ancora finito di spendere i nostri soldi con consulenti ben pagati c'è poco da aspettarci. Noi vogliamo che il capolinea dell'asse di forza in val Bisagno sia cambiato come successo a Voltri e portato a Staglieno per intercettare anche i residenti di via Tortona e che la frequenza delle linee collinari sia aumentata e mantenuta almeno fino a Brignole e a via Ceccardi per il 37".

"Basta viaggi disagevoli inscatolati come sardine, - concludono i comitati - bus più frequenti la notte, anche per garantire la sicurezza delle persone e no ai parcheggi distanti da casa come quello proposto davanti alle carceri al posto di quelli tolti a piazza Galileo Ferraris e corso Sardegna".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp