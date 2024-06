Assi di forza Val Bisagno, raccolta firme contro il progetto: "Cittadini presi in giro"

Comitati ancora all'attacco del Comune sul progetto assi di forza per il trasporto pubblico locale dopo l'infuocata commissione municipale che si è svolta nel Municipio Bassa Val Bisagno lo scorso lunedì 10 giugno 2024. In quell'occasione l'assessore comunale ai trasporti Matteo Campora ha risposto alle domande di consiglieri e cittadini insieme a due tecnici.

Si tratta di un progetto, come noto, finanziato dal Mit con 472 milioni di euro, 120 dei quali per acquistare 140 mezzi elettrici da 18 metri che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbero favorire il trasporto pubblico 'green' a discapito di quello privato, con corsie gialle dedicate. Quattro gli assi previsti per un totale di 96 km di strade: Ponente (da Voltri al Centro), Centro (da Campi a piazza Galileo Ferraris), Valbisagno (da Prato alla Foce), Levante (da Nervi al Centro).

I dubbi dei cittadini e le risposte dell'assessore Campora

Diverse le preoccupazioni espresse durante il dibattito da consiglieri municipali e cittadini, legate alla diminuzione dei posteggi tra piazza Galileo Ferraris e corso Sardegna, alla presenza dell'hub davanti a una scuola, ai presunti tagli alle linee collinari e al percorso dei mezzi di soccorso in corso Sardegna perché, con il nuovo progetto, i bus passeranno in senso contrario rispetto al traffico privato e questo, inevitabilmente, renderebbe complicato l'utilizzo della corsia riservata alle ambulanze. L'assessore Campora ha replicato: "Il percorso originale era diverso, ma è stato cambiato per salvaguardare gli alberi al centro della strada, come richiesto proprio dal Municipio. Siamo ancora in tempo per cambiare". A proposito dei posteggi l'assessore ha anche aggiunto che quelli davanti al carcere di Marassi, circa 120, saranno liberalizzati e aperti alla cittadinanza, ci sarà poi un posteggio di interscambio all'uscita di Genova Est da 450 posti, dove verrà valutato se riservarne una parte proprio ai residenti. Tra i motivi del malcontento anche il cambio di bus in piazza Galileo Ferraris per arrivare a Brignole, secondo i cittadini questo andrebbe a peggiorare il servizio esistente, dove il collegamento è diretto dalle alture alla stazione ferroviaria e alla metropolitana. Secondo l'assessore Campora, però: "bisogna cambiare prospettiva" e guardare al progetto, e ai suoi vantaggi, in maniera complessiva perché "ci sarà un miglioramento generale dei tempi di percorrenza".

Raccolta firme e proteste: "Cittadini presi in giro"

Il circolo 'Nuova Ecologia' e i 'Cittadini residenti sconquAsse Marassi' hanno lanciato una raccolta firme e hanno diffuso un volantino in cui replicano all'assessore: "La cittadinanza viene presa in giro - si legge - il Comune ha creato il problema e adesso chiede ai cittadini di scegliere tra alberi o parcheggi, non vengono date risposte verificabili sulla qualità del servizio a fronte del danno certo di cambiare mezzo in piazza Ferraris e di perdere l'interscambio con la metropolitana, né soluzioni ai problemi su salute (capolinea vicino a scuole) e sicurezza (passaggio per ambulanze). Noi andiamo avanti con la lotta contro il taglio delle linee collinari che non porteranno più direttamente in centro, contro il nuovo capolinea davanti piazza Galileo Ferraris, dove ci sarà l'obbligo di cambiare mezzo, per un potenziamento delle linee attuali e perché il capolinea del nuovo mezzo pubblico sia messo altrove dove non crea disagio, per un'infrastruttura che diventi occasione per migliorare le zone del quartiere che attraversa". Le firme vengono raccolte sul territorio con il coinvolgimento di diverse attività commerciali, qui sotto l'elenco presente nel volantino.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp