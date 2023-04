Poliziotto fuori servizio riconosce 'topi d'auto' e sventa un furto

Grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio sono stati fermati e denunciati tre giovani ladri specializzati nei furti all'interno delle auto.

Nel pomeriggio di domenica 23 aprile 2023, intorno alle 17:15, un agente del commissariato di Cornigliano ha notato i tre ragazzi, conosciuti per altri reati simili, mentre guardavano all'interno delle auto posteggiate in via Assarotti. Il poliziotto era a bordo della propria auto, ha rallentato e li ha seguiti notandoli poco dopo mentre abbassavano con forza il vetro di una Toyota, cercando di infilare il braccio all'interno per aprire la portiera.

A questo punto si è identificato e i tre sono immediatamente fuggiti, costringendo l’agente a inseguirli fino in piazza Manin, dove sono stati bloccati, anche con l’aiuto di alcuni cittadini, fino all’arrivo della volante. I tre giovani sono stati denunciati per tentato furto in concorso.