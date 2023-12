Aspettando il Natale in Vico Rosa: tutti gli appuntamenti

Il Natale è alle porte e le bambine e i bambini del nido d’infanzia Vico Rosa di via della Maddalena si stanno preparando.

Ecco gli appuntamenti:

Sabato 16 dicembre alle 10.30

“Aspettando insieme il Natale”

Laboratorio di letture e attività espressivo-creative legate all’inverno e al Natale.

Attività gratuita rivolta a bambine e bambini 0-6 anni e famiglie, presso gli spazi della Biblioteca 0-6 “Nel Frattempo”.

Gradita la prenotazione al numero 338.1337065.

Dal 18 al 22 dicembre

“Angolo del dono”

All’ingresso del nido sarà allestito uno speciale “Angolo del dono” con piccoli doni per i passanti: disegni, oggetti, cartoline/biglietti di auguri, poesie, filastrocche e altre sorprese. Passate a trovarci!

“Doniamo per un Sestiere più bello”

Le bambine e i bambini di Vico Rosa usciranno per le strade del sestiere per donare un loro elaborato alle persone della comunità che anima via della Maddalena.

Il nido Vico Rosa è gestito dalla Cooperativa Sociale Mignanego.

Le iniziative si inseriscono nell’ambito delle attività del progetto Ip Ip Urrà - Infanzia Prima, progetto nazionale selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.