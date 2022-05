Asl4, taglio di quasi 700mila euro nel bilancio 2022

La situazione dell'Asl4 chiavarese è stata al centro di tre interrogazioni, presentare nel corso della seduta di martedì 10 maggio del consiglio regionale. In particolare si è parlato di carenza di medici anestesisti presso l'ospedale di Rapallo, taglio del budget per i posti convenzionati in residenza sanitaria e mobilità passiva e gli effetti del Piano Restart Liguria.

Carenza di medici anestesisti presso l'ospedale di Rapallo

Fabio Tosi ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta i motivi per cui non sono disponibili i medici anestesisti per la chirurgia ortopedica all'ospedale di Rapallo. Il consigliere ha rilevato che l'ospedale del Tigullio è un presidio fondamentale per il territorio ma, secondo le segnalazioni di alcuni cittadini del Tigullio, a causa dell'indisponibilità di anestesisti, alcuni interventi di chirurgia ortopedica non possono essere eseguiti.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha rilevato che la carenza di anestesisti è un problema nazionale che richiede un intervento legislativo da parte del Governo e ha ricordato che Asl4 ha, comunque, più volte indetto avvisi per assumere specialisti e ha ricordato, in particolare, il concorso per 4 posti che sarà espletato entro l'estate. Rispetto alla chirurgia ortopedica il presidente ha rilevato che sono stati individuati slot chirurgici nella day week surgery chirurgica multidisciplinare.

Taglio del budget Asl4 per i posti convenzionati in residenza sanitaria

Claudio Muzio ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se ritiene congrua e appropriata la decisione della Asl4 di tagliare nel bilancio di previsione 2022 oltre 600mila euro al budget destinato ai posti convenzionati in residenza sanitaria assistita. Muzio ha chiesto, inoltre, alla giunta quali iniziative adotterà per garantire nel territorio del Tigullio un adeguato numero di posti convenzionati nelle residenze sanitarie assistite.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha assicurato che non è prevista una riduzione del numero dei posti convenzionati né il blocco dei subentri e ha spiegato che il criterio del budget di bilancio è costruito sulle prestazioni effettuate attribuendo le cifre commisurate alle prestazioni erogate, precisando che la rimodulazione dei servizi non ne comporta una riduzione. Per quanto riguarda i servizi sociosanitari, dunque, il recupero di 600mila euro è riconducibile a questa nuova forma di contabilità.

"Chiedo al presidente della Regione Giovanni Toti, nella sua veste di assessore alla Sanità, di approfondire la questione relativa al taglio del budget dell'Asl4 dedicato ai posti convenzionati nelle Rsa per anziani, perché la risposta fornitami in Consiglio regionale e proveniente dalla direzione dell’azienda sanitaria è semplicemente fuffa, cioè inconsistente come quella polvere che si ottiene sbattendo le castagne secche per togliere la buccia". È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

"A fronte di un taglio di quasi 700mila euro, che provocherà il blocco dei subentri e quindi, di fatto, una riduzione dei posti convenzionati, dire, come fa la direzione della Asl4, che sono comunque garantiti i pagamenti della quota sanitaria dei posti convenzionati esistenti è dire l'ovvio: ci mancherebbe ancora che la Asl non lo facesse!”, prosegue Muzio.

"Il problema - aggiunge - è che prima avevamo 8 milioni di euro a bilancio e ora ne abbiamo 8 milioni meno 700mila euro. E questo a fronte di un budget regionale invariato. Ciò significa che siamo di fronte ad una scelta aziendale dell'Asl4. E allora io voglio risposte puntuali, che non ho avuto. Le liste di attesa si allungheranno, i subentri saranno bloccati, e questo metterà in grave difficoltà tante famiglie che sono in attesa da mesi di un posto convenzionato e che dovranno continuare a pagare l'intera retta, che per molte è davvero insostenibile".

"Andare a toccare i fondi per il sostegno agli anziani è per me inaccettabile. È sufficiente avere un minimo di rapporto con il mondo delle Rsa e con i bisogni delle famiglie per capire che in questo caso le risorse dovrebbero essere aumentate e non diminuite in una Asl di anziani. Per questo chiedo al presidente Toti di approfondire la questione e di intervenire, perché questo taglio io non riesco a digerirlo, anzi non lo digerisco proprio", conclude il capogruppo di Forza Italia.

Mobilità passiva della Asl4 Chiavarese, gli effetti del Piano Restart Liguria

Luca Garibaldi ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta l'impatto del piano Restart per le prestazioni recuperate rispetto al 2021, se c'è stato un miglioramento delle mobilità passive, e se verranno confermati dalla Asl4 i tagli del bilancio preventivo 2022. Il consigliere ha ricordato che ci sono 46 milioni di euro di mobilità passiva e che il piano prevedeva 24 milioni di euro nel 2021 e 30 nel 2022 anche per ridurre la mobilità passiva.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha premesso che i valori della mobilità vengono definiti a livello interregionale con un differimento di circa due anni e che in Asl4 la mobilità passiva mostra negli ultimi tre anni un miglioramento. Il presidente ha spiegato che Asl4 prima del covid aveva migliorato i dati della mobilità passiva e ha poi riassorbito il gap perduto durante la pandemia e che nel 2022 ci si può attendere un risultato analogo per mitigare le fughe e accrescere la capacità attrattiva.