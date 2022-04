Tempi di attesa sempre più lunghi in Asl4, Toti: "Nel 2021 risultati lusinghieri"

Durante la seduta pomeridiana del consiglio regionale di martedì 5 aprile 2022 Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta, visto il permanere dei ritardi, e in alcuni casi l'aumento dei tempi d'attesa, in contrasto con gli obiettivi del piano specifico del Governo, quali iniziative assumerà per l'abbattimento dei tempi minimi d'attesa per la Asl4.

Il consigliere ha illustrato nel dettaglio in aula i giorni di attesa per accertamenti diagnostici e visite specialistiche.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha replicato che la rilevazione nel 2021 ha mostrato risultati lusinghieri poiché il rispetto dei tempi ministeriali è stato raggiunto nel 81,9% dei casi per le prestazioni eseguibili in 120 giorni, nel 92,8% per le prestazioni erogabili in 10 giorni, del 93,3 per le prestazioni erogabili in 30-60 giorni, a seconda che si tratti di esami clinici o strumentali.

Toti ha annunciato che Asl4 ha attivato recentemente uno specifico tavolo di lavoro per monitorare le liste di attesa.