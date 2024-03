Il concorso di cui si conosce il vincitore prima ancora dello svolgimento

Revoca del concorso di Asl 4 per il ruolo di dirigente amministrativo. Su questo argomento, in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 marzo 2024, sono state presentate quattro interrogazioni, una da Fabio Tosi (Mov5Stelle), una da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), una da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) e una da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Tosi ha chiesto alla giunta quando verrà indetto il concorso per un posto a tempo indeterminato per la figura di dirigente amministrativo. Il consigliere ha ricordato che il 20 febbraio scorso, sui giornali online, veniva comunicata la revoca del concorso con la motivazione del direttore generale di Asl 'per autotutela' e che c'era molta attesa e aspettativa visto che si erano iscritti 55 candidati.

Garibaldi ha chiesto alla giunta quali iniziative intende intraprendere in merito alla revoca del concorso e alle motivazioni connesse e se esiste l'eventualità che il concorso venga bandito da Alisa, invece che dalla Asl 4. Il consigliere ha rilevato che il 16 febbraio scorso è stata protocollata una nota, che denunciava come, ancora prima dello svolgimento del concorso, fossero già stati individuati i nomi dei vincitori e gli idonei.

Candia ha chiesto alla giunta quando, alla luce dell'attesa degli aspiranti idonei al concorso, sarà bandito un nuovo concorso. La consigliera ha rilevato che le motivazioni della revoca riguardano forti sospetti da parte dei candidati sul corretto svolgimento del concorso e che, secondo indiscrezioni di stampa, il nome del vincitore sarebbe già stato noto alla commissione ancora prima dell'inizio delle prove.

Pastorino ha chiesto quali misure concrete verranno adottate dalla Giunta regionale e dalla direzione dell'Asl 4 per garantire la trasparenza e l'integrità del processo di selezione, nonché per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. Il consigliere ha rilevato che le suddette irregolarità sarebbero state evidenziate da una lettera anonima attribuita a un 'corvo', che avrebbe anticipato il nome del vincitore.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha spiegato che il concorso è stato bandito dall'Asl4 e ha precisato che l'azienda sanitaria ha piena autonomia in materia e che, dunque, la Regione non può interferire sulle scelte del direttore generale di Asl4.

Gratarola ha ribadito, quindi, che il direttore generale ha diritto di sospendere o annullare il concorso e, in questo caso specifico, di avere solo chiesto di rifare rapidamente il concorso, cambiando la composizione della commissione giudicante, rispetto a quella precedente.