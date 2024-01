Asl 4, Orlandini ai saluti: il nuovo direttore sanitario sarà Andreoli

Dal primo febbraio 2024 a ricoprire l’incarico di direttore sanitario dell’Asl 4 sarà il dottor Giovanni Battista Andreoli, già direttore medico di presidio aziendale per lungo tempo

Il 31 gennaio si concluderà l’incarico del dottor Francesco Orlandini, già primario di Medicina Interna all’Asl 5, direttore sanitario dell’Asl 4 nel precedente mandato 2016-2020, confermato per triennio successivo 2021-2023.

"Al dottor Orlandini - si legge nella nota di Asl 4 - oggi in quiescenza, vanno il ringraziamento e la riconoscenza personale del direttore generale, Paolo Petralia, e dell’intera azienda per l’impegno umano dimostrato, per il lavoro appassionato e competente, che hanno dato un contributo fondamentale ai risultati raggiunti in questi otto anni. Al nuovo direttore i migliori auguri di buon lavoro".