In viaggio a piedi con un asino: avvistamenti dal ponente alla Valpolcevera

Non è la prima volta, e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima. Negli ultimi giorni si moltiplicano gli avvistamenti di un uomo che viaggia insieme a un asino, tra venerdì e sabato scorso tra Arenzano e il ponente genovese, martedì 14 marzo nella zona del cimitero di Coronata e nella giornata di giovedì 16 marzo 2023 tra Teglia, Bolzaneto e Trasta. Qui si è fermato a scambiare qualche parola con Patrizia, titolare del bar panetteria e caffè di via San Donà di Piave che ha scattato alcune foto e le ha rilanciate sui gruppi social di quartiere, riscuotendo subito un grande successo. Il 'pellegrino' ha raccontato di essere partito dalla Francia, suo Paese natale, e di aver già percorso circa 3mila chilometri con il proprio asinello e di essere diretto verso Gavi, in Piemonte. Dopo alcuni video e selfie è ripartito spiegando che sarebbe passato da Campomorone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche lo scorso anno, tra gennaio e febbraio, un viandante con un asinello era transitato in Liguria e a Genova. Nel 2022 avevamo infatti raccontato la storia di Bruno, un portoghese, e del suo asinello di nome Alekum. Una storia di vita errante perché la strana coppia aveva raccontato di aver iniziato il proprio viaggio nel 2015 da Porto, per poi spostarsi sempre a piedi in giro per l'Europa. Bruno aveva raccontato di non cavalcare mai il suo asinello, utilizzato solo per portare alcune borse leggere.

Un altro episodio simile, con un terzo viandante anche nel 2014. In quel caso però si era poi scatenata una battaglia tra il proprietario dell'animale, un francese di 72 anni, e alcuni animalisti che l'avevano accusato di maltrattamenti.