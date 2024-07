Asilo di viale Bracelli, ok alla ricostruzione: la nuova scuola nel 2026, come diventerà

Via libera all'abbattimento dei fabbricati fatiscenti e immersi nel degrado dell'asilo di viale Bracelli, in Val Bisagno. Al loro posto sarà costruita una nuova struttura per una spesa di 6,7 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare una nuova scuola dedicata ai bambini dagli 0 ai 6 anni. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2026.

Il progetto definitivo per il nuovo polo per l'infanzia è stato approvato dalla giunta di Genova, su proposta del vicesindaco Pietro Piciocchi. Il tema era stato affrontato un anno fa in consiglio municipale e ancora pochi mesi fa in quello comunale: non erano mancate le polemiche perché dopo l'annuncio dei lavori di ricostruzione, arrivato nel 2021, nulla era più stato fatto. E quei due prefabbricati risalenti agli anni '60 (uno che ospita la scuola dell'infanzia Quartiere Camoscio, l'altro in disuso) rimanevano nel degrado.

Si inizierà con la demolizione dell'edificio abbandonato, per poi continuare anche con quello dell'asilo. Dopo i lavori, secondo il progetto nell'area sorgerà una nuova struttura scolastica con asilo nido, scuola dell'infanzia, sezione primavera e spazi esterni, un'area riqualificata e riorganizzata.

"È un intervento atteso che offrirà alla Val Bisagno un polo per l’infanzia completamente nuovo, visto che verranno demoliti i due fabbricati e realizzata una struttura nuova e sicura – spiega Piciocchi – anche questa scuola, che rientra nel piano dedicato all’edilizia scolastica, sarà finanziata con i fondi complementari al Pnrr. L’intervento andrà anche a sanare un’area che versa ormai da anni in una situazione di abbandono".

A proposito di edilizia scolastica, è stato approvato nell’ultima riunione di giunta, su proposta del vicesindaco Piciocchi, anche il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino di alcune coperture dell’asilo nido Il Bruco pellegrino nel quartiere di Sampierdarena-Campasso. Il costo dell’intervento è di 350.000 euro.