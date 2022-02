Mamme scrivono al Comune: "Non chiudete l'asilo Il Gabbiano"

Un altro asilo rischia la chiusura a Genova. Si tratta de "Il Gabbiano" di via Lodi 4 in val Bisagno, struttura comunale. Le mamme dei piccoli alunni si sono rivolte all'assessore Barbara Grosso nella speranza che il Comune decida di fare marcia indietro, come avvenuto per l'asilo Arcobaleno di Borzoli.

"Gentile dottoressa Grosso, mi chiamo Stefania, rappresentante delle le mamme dei bimbi frequentanti il Piccolo Verde, l'unica sezione ormai rimasta della scuola comunale per l'infanzia "Il Gabbiano" sita in Via lodi 4 a Genova - si legge nella comunicazione -. Le scriviamo in quanto siamo venute a conoscenza della decisione del Comune di chiudere l'asilo e pertanto di non permettere più nuove iscrizioni, l'asilo è stato addirittura depennato dalla lista delle scuole da poter scegliere per il nuovo anno scolastico".

"Il Gabbiano da anni ormai è presente nella nostra zona - prosegueno le mamme -, ha sempre accolto molti bambini, fino all'anno scorso con 2 sezioni che da quest'anno sono state ridotte a una sola sezione in quanto le iscrizioni sono state volutamente "veicolate" verso la scuola statale proprio per la volontà di non portare avanti il nostro asilo comunale".

"Le nostre maestre - continua la lettera - in questo periodo hanno ricevuto telefonate di mamme che vorrebbero iscrivere i loro bambini ma non possono perchè l'asilo è stato rimosso dalla lista e lo stesso vale anche per le mamme con bimbi frequentanti che giustamente vorrebbero iscrivere anche i fratelli o sorelle mantenendo lo stesso percorso".

"Per le famiglie - si legge ancora - è importante sapere di aver iscritto il proprio figlio in un ambiente che già si conosce, con maestre con cui si è stabilito un certo rapporto, e non è da sottovalutare anche la scelta di una scuola comunale che dà a noi famiglie vantaggi che non avremmo nella scuola statale come per esempio l'orario e la possibilità di un centro estivo che per i genitori lavoratori è fondamentale. Una scuola comunale ci permette di iniziare l'anno scolastico il 1 settembre, due settimane prima di una scuola statale. per una famiglia sono 2 settimane di ferie non richieste e di baby sitter risparmiata....non tutti hanno la fortuna di rimanere a casa o di avere i nonni e lo stesso vale per il centro estivo. Sappiamo tutti i costi elevati dei centri estivi e questo servizio non ci viene garantito dalla scuola statale".

"Chiudendo l'ennesimo asilo comunale non venite incontro alle famiglie ma create solo un grosso disagio - puntualizzano le mamme -. Come avete già fatto per l'asilo Arcobaleno di Borzoli, vi chiediamo di riaprire le iscrizioni del Gabbiano e di permettere alle famiglie di poter iscrivere i bambini, le richieste di frequenza ci sono, sta a voi aiutare le famiglie e venirci incontro".

"Siamo vicine alle nostre maestre - conclude la comunicazione -, Antonella e Maria Cristina, che si meritano di poter portare avanti l'asilo grazie alla loro professionalità e dedizione nei confronti del loro lavoro e dei bambini e siamo disposte ad andare avanti e a sostenerle in ogni modo, se necessario portando anche a conoscenza gli organi di stampa e di comunicazione circa la nostra situazione che è comune a quella di molti altri asili comunali e altrettante famiglie".