Asilo Eolo, in arrivo l'ascensore per disabili

Passi avanti e buone notizie per l'asilo Eolo, al Biscione di Marassi. A marzo 2023 il Movimento 5 Stelle aveva portato in consiglio regionale alcune problematiche legate alle condizioni della struttura, il mese scorso invece era stata presentata un'interrogazione dal consigliere regionale pentastellato Paolo Ugolini, in merito alle difficoltà di accesso al nido d'infanzia di via Fea per bambini e genitori con disabilità, specie se in carrozzina, per la mancanza di un ascensore.

L'assessore alle politiche abitative Marco Scajola aveva spiegato che Arte si era attivata per garantire l'accessibilità e ripristinare l'ascensore per renderlo disponibile alle due strutture scolastiche che si trovano nella zona, nido d’infanzia Eolo e scuola per l’infanzia Montale. Nelle ultime settimane sono iniziati i sopralluoghi e la situazione, che si trascina da molto tempo, sembra quindi in via di risoluzione.

Alfonso Nalbone, consigliere municipale della Bassa Val Bisagno per il Movimento 5 Stelle, spiega a Genova Today: "In seguito a segnalazioni dei cittadini abbiamo cominciato a denunciare i problemi già nel 2021, in seguito a un sopralluogo effettuato insieme a Stefano Giordano, trovando una situazione davvero molto complicata per bambini e famiglie. Finestre rotte, allagamenti, l'ascensore non funzionante, un muraglione pericolante, soffitti ammalorati e anche un'uscita di sicurezza bloccata da un armadio per evitare l’accesso alla via di fuga in esterno consistente in un ballatoio e una scala metallica completamente inagibili e infestati da rovi. Grazie alle nostre interrogazioni tra Comune e Regione e ai nuovi sopralluoghi effettuati dal sottoscritto insieme al consigliere regionale Paolo Ugolini - afferma ancora Nalbone - la situazione sta pian piano migliorando. Il muraglione è stato sistemato, così come la scala antincendio, abbiamo poi saputo che sono iniziati i sopralluoghi anche per il discorso legato all'ascensore, fondamentale per i bambini con disabilità, ma anche per gli anziani che scendono in via Fea da via Loria. Una mancanza che si trascina da diversi anni che ora speriamo possa essere finalmente risolta".

