Asilo "chiuso per ratti": il cartello shock fuori dalla scuola materna

"Asilo chiuso per ratti" recita un cartello scritto a mano con il simbolo del Comune di Genova che, al posto dei due grifoni, è sorretto da due topi. Succede alla scuola materna Tollot Occidentale di salita degli Angeli, invasa dai roditori tanto che il personale ha dovuto chiudere: "Ci scusiamo per il disservizio - si legge ancora sul cartello - ma come ben sapete i soldi li spendiamo tutti in fuochi d'artificio, focacce e scivoli giganti e in polizia locale. Ricordiamo a tutti che Genova non è una città per bambini (al massimo è per i figli dei turisti). Distinti saluti, Marco Bucci il re dei topi".

Il cartello ha fatto il giro delle chat e dei social, finendo inevitabilmente all'attenzione delle forze di opposizione: "Questa è l’efficienza della giunta Bucci - dice il consigliere regionale Gianni Pastorino, Linea Condivisa -. Oltre ai lustrini, gli eventi e le focacce più lunghe del mondo i servizi scolastici del Comune di Genova si svolgo in spazi assolutamente non adatti. Nella scuola ci sono i topi e i genitori sono stati costretti a correre a scuola per prelevare i loro figli. Ma intanto è un problema di genitori e operatori scolastici".

Il consigliere comunale Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) ha scritto alla direzione scolastica e oggi pomeriggio - giovedì 8 giugno - Pastorino solleverà la questione in occasione della commissione regionale sul coordinamento dei servizi scolastici 0-6 anni.

"Succedono queste cose - ha sottolineato Cristina Lodi, consigliera comunale Pd - a poche ore da un consiglio comunale monotematico sul tema in cui sembrava andasse tutto bene. Topi, sporcizia, manutenzione sono tutte in capo all’ente locale comunale. L’Europa ci può fare ben poco. Come vice presidente della Commissione Scuola ho chiesto subito una commissione urgente sul tema della manutenzione ordinaria e straordinaria".

Adesso, in ogni caso, nella scuola si è resa necessaria la disinfestazione: i bambini saranno dunque temporaneamente trasferiti nei locali della scuola primaria Cicala in via Rigola, parte dell'istituto comprensivo San Teodoro.