Asilo Camoscio, interrogazione in Municipio: "Ancora nel degrado, nonostante annunci e progetti"

Giorgio Di Lisciandro, consigliere del Partito Democratico nel Municipio Bassa Val Bisagno, ha presentato un'interrogazione a presidente e giunta sulla situazione dell'asilo Quartiere Camoscio, in via viale Virginia Centurione Bracelli. "Ho presentato il documento perché - spiega - a fronte di un progetto approvato e finanziato nel 2021, con la prospettiva di avere meno posti disponibili negli asili nido e scuole dell’infanzia nel nostro territorio, una struttura che a promessa dell’assessore avrebbe già dovuta essere pronta, ad oggi è ancora ferma al punto di partenza".

L'interrogazione parte dal lavoro fatto nello scorso ciclo amministrativo, sotto la giunta Ferrante, si legge: "si è completato l’iter relativo alla progettazione per la demolizione dei vecchi manufatti presenti e la costruzione dei nuovi, aree verdi alberate comprese". Vengono poi citati i fondi stanziati: "In data 10 agosto 2021 si è avuta la certezza dello stanziamento necessario per il suddetto progetto da parte del Miur - con un importo pari a 3.000.000 di euro e che, per dichiarazione dell’assessore Pietro Piciocchi, questi interventi erano stati

all’uopo inseriti nel piano di spesa triennale per i lavori pubblici del Comune". Si parla poi di tempistiche: "Sempre a promessa del citato assessore, avrebbe dovuto essere inaugurato il nuovo plesso scolastico entro due anni (dal 2021) comprensivo di: asilo nido, scuola dell’infanzia e sezione primavera, spazi esterni compreso un parcheggio di servizio (sapendo bene quali siano le attuali criticità che le famiglie subiranno nel prossimo anno per la carenza di questi siti di enorme importanza sociale)". Infine viene "accertato che, nel secondo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 questo intervento è stato inserito con capitolo di spesa in capo al Pnrr per un importo totale pari a 4.800.000 di euro con i 3.000.000 di euro sopra citati vincolati nell’annualità 2022 con un mutuo pari a 180.000 euro sempre per il 2022 e uno di 810.000 euro per il 2023".

E poi la conclusione: "Si interrogano presidente e giunta municipale al fine di interpellare gli assessorati e gli uffici comunali competenti, per sapere perché, ad oggi, l’area interessata che dovrebbe già essere in fase di avanzata costruzione, risulta essere nello stato di degrado e abbandono che la contraddistingue da troppi anni e per poter capire il motivo dell’inutilizzo di queste ingenti risorse finanziarie erogate per l’esecuzione di un’opera che ha completato tutti gli iter progettuali e finanziari".