Ascensore ponte Monumentale, quando ripartirà il collegamento tra via XX e corso Podestà

Ritardo sulla fine dei lavori prevista per luglio ma sono in corso le ultime verifiche sulla sicurezza

La fine dei lavori e la riapertura dell'impianto erano previsti per la fine di luglio, ma la complessità degli interventi ha rallentato il programma.

L'ascensore Monumentale, che collega via XX Settembre con corso Podestà, è chiuso dal 26 maggio data in cui è partita la sua revisione trentennale: come previsto obbligatoriamente dalla normativa, la struttura è stata sottoposta a importanti ammodernamenti e sono stati proprio i principali lavori meccanici ed elettrici a far slittare la fine del cantiere, ora prevista entro settembre.

Dall'azienda Amt fanno sapere che sono in corso le verifiche finali dopo un restyling completo che è partito dagli organi interni dell'ascensore (motori elettrici, pulegge, freni, funi, quadro di automazione) fino all'aspetto: è stata completamente rinnovata la cabina, la pulsantiera, le porte d'accesso e sono stati rifatti gli intonaci.

Dopo il collaudo ufficiale, i passeggeri potranno dunque usufruire di un ascensore più moderno ma soprattutto adeguato ai più recenti standard sulla sicurezza previsti dalla legge.