Ascensore Montegalletto, chiusura per rifare l'impianto antincendio

L’ascensore Castello D’Albertis-Montegalletto resterà chiuso da lunedì 5 a venerdì 9 settembre (compresi) per consentire il completo rifacimento dell’impianto di rilevamento e segnalazione antincendio. Lo ha comunicato Amt in una nota spiegando che "Il periodo di fermo è stato scelto per giungere all’apertura delle scuole con il servizio regolare".

Per ridurre il tempo delle lavorazioni e contenere il più possibile i disagi derivanti dalla chiusura dell’impianto, i lavori verranno eseguiti anche nelle ore notturne.

L’ascensore tornerà regolarmente operativo nella mattinata di sabato 10 settembre.