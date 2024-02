Ascensore Cep e malfunzionamenti continui: il Comune valuta la sostituzione

O un ulteriore ingente stanziamento (di circa 250mila euro) o la sostituzione integrale: sono le due strade tra cui il Comune dovrà scegliere per decidere le sorti dell’ascensore tra via Montanella e via Novella e viceversa, al Cep. L’ascensore – o meglio, l’asse inclinato – collega due importanti zone ed è molto utilizzato soprattutto da chi deve recarsi nell’unico supermercato di quartiere, ma spesso è rotto e anche in questi giorni il servizio non è in funzione.

Il caso è stato portato in consiglio comunale da Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde): “L’ascensore ciclicamente si rompe e diventa difficile per la popolazione fare anche solo la spesa. Anche adesso è fuori uso sembra da diverso tempo. C’è da capire come mai è più fermo che in movimento”.

L’alternativa alla struttura – in gestione ad Arte e ormai parecchio datata – è una scalinata molto ripida o un servizio navetta messo a disposizione dal Comune, ma diversi cittadini si sono lamentati per la scarsa comunicazione di questa seconda opzione.

“Nel 2018 – ricorda il vicesindaco Pietro Piciocchi – abbiamo fatto un investimento di 250mila euro per la sostituzione di alcuni componenti e per realizzare protezioni da atti vandalici, e l’ascensore ha ripreso a funzionare. In ultimo però il servizio si è nuovamente interrotto per un problema di sostituzione di un componente e purtroppo c’è un unico fornitore con cui ci possiamo relazionare in caso di problemi di questo tipo”.

La scorsa settimana l’amministrazione ha organizzato una nuova riunione con la direzione Politiche della casa del Comune, Arte e alcuni residenti per affrontare nuovamente la questione e sono uscite due novità: la prima è che il servizio ripartirà il 15 febbraio mentre la seconda è che la giunta sa che saranno necessari altri 250mila euro per interventi di ammodernamento e sta pensando se procedere o se sostituire definitivamente l’impianto. “Stiamo ragionando con i tecnici – conclude Piciocchi – per capire se convenga un ulteriore intervento o se non sia necessario pensare a una sostituzione integrale dell’ascensore. Parliamo di un’opera ormai vecchia di 30 anni, di fatto morta, ma molto utilizzata”.