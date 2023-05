Lutto per la morte di Arturo Vivaldi, presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti

All'età di 58 dopo una lunga malattia è morto Arturo Vivaldi, presidente regionale ligure dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici). È stato ricordato in consiglio comunale di Genova e dalla Regione nella giornata di martedì 16 maggio 2023.

A darne notizia è Uici Liguria: "Con profondo dolore e rammarico diamo notizia della prematura scomparsa del nostro presidente regionale Arturo Vivaldi. Un amico che ci lascia troppo presto è una tragedia e un'ingiustizia. La sua morte colpisce tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, ma sicuramente sarebbe stato peggio non averlo mai incontrato e potuto chiamarlo amico".

Uici Genova aggiunge: "Con enorme tristezza comunichiamo la scomparsa di Arturo Vivaldi, presidente regionale della nostra associazione e soprattutto grandissimo amico di tutti noi, protagonista delle tante lotte che abbiamo condotto insieme per i diritti non solo dei ciechi e degli ipovedenti ma di tutti i disabili. Stringiamo in un grande abbraccio la moglie Lorella e la Figlia Nicole, volendo pensare Arturo sempre insieme a noi nelle battaglie di civiltà e nei tanti momenti in cui abbiamo scherzato, riso e giocato insieme".

Lo ricorda la Regione in una nota: "Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Arturo Vivaldi, ricordiamo il suo impegno assiduo e attento nella difesa dei diritti delle persone non vedenti e ipovedenti e nel promuovere attività specifiche legate non solo agli aspetti sanitari ma anche al sociale e allo sport. Il presidente e tutti i componenti della Giunta si stringono alla famiglia in questo momento di dolore".

Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei si è unito al cordoglio: "A nome di tutta l'Assemblea regionale esprimo il più profondo cordoglio. Con lui ho collaborato in molte occasioni per le sue iniziative a favore del mondo della disabilità, per il quale ha profuso in ogni istante impegno e passione e si era instaurata una elevata stima reciproca. È una grandissima perdita per il volontariato della Spezia e di tutta la Liguria. Le mie condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi collaboratori più stretti dell'Uici Liguria".