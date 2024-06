Nuovo sbarco di migranti a Genova, in arrivo la Geo Barents con 146 persone a bordo

Sarà quello di Genova e non di Civitavecchia, come inizialmente annunciato, il porto assegnato alla Geo Barents di Medici Senza Frontiere che questa mattina ha salvato 146 migranti in due operazioni in zona search and rescue libica. Un nuovo sbarco di migranti avviene quindi a distanza di pochi giorni da quello a bordo della Sea Eye 4.

"Genova - commenta MSF - è il nuovo porto assegnato alla Geo Barents di Medici Senza Frontiere, dopo che le autorità ci avevano indicato questa mattina il porto di Civitavecchia per lo sbarco. 657 miglia nautiche in più prima che le 146 persone a bordo possano sbarcare in un luogo sicuro e possano ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno".



Non si sa al momento quante delle 146 persone resteranno a bordo fino all'arrivo a Genova e quanti saranno i migranti assegnati alla Liguria.