Rapina in un negozio del centro, 32enne in manette

Poco dopo le due donne arrestate perché sorprese a rubare, intorno alle 18.30 di mercoledì 1 novembre 2023, sempre in via Brigate Liguria, la polizia di Stato ha arrestato un 32enne per il reato di tentata rapina impropria.

Il giovane è stato notato da un addetto alla vendita all'interno di un negozio di articoli di profumeria e detersivi, mentre asportava alcuni prodotti e li nascondeva nella tasca dei pantaloni. Arrivato nei pressi della barriera delle casse, è stato fermato dal dipendente e invitato a consegnare la merce trafugata.

A quel punto il 32enne ha reagito con aggressività e ha spintonato il dipendente del negozio, ingaggiando una colluttazione durante la quale ha cercato di darsi alla fuga, senza però riuscirci poiché è stato fermato e trattenuto all'interno del negozio.

Pochi secondi dopo sono intervenuti i poliziotti di una volante, che hanno arrestato il 32enne e lo hanno accompagnato presso i locali della questura in attesa del rito direttissimo fissato per questa mattina.