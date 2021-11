Entra in un bar e chiede aiuto, poi inizia a lanciare pietre contro tutto e tutti

Dopo essere entrato in un bar, lamentando dolori al petto, all'arrivo dei soccorritori ha dato in escandescenze, lanciando pietre contro il locale e i veicoli parcheggiati. È successo intorno alle 5.30 di domenica 21 novembre 2021 in via Andrea Doria.

Protagonista della vicenda un 34enne di origini tunisine. La barista ha telefonato 112, ma all'arrivo dei militi, il soggetto ha iniziato a minacciarli con alcune pietre, costringendoli a rintanarsi nell'ambulanza in attesa delle forze dell'ordine.

All'arrivo della polizia, il soggetto ha continuato con il suo atteggiamento, scagliando pietre contro la vetrata del bar, contro le auto parcheggiate (danneggiando il finestrino di una) e contro gli operatori intervenuti. Infine si è dato alla fuga, entrando nella stazione di Genova Principe, finché finalmente è stato bloccato dagli agenti, non senza difficoltà.

Il giovane è stato arrestato per resistenza, tentate lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Lunedì 22 novembre 2021 sarà processato per direttissima.