Ubriaco si serve da solo al bar, il titolare protesta e lui lo prende a schiaffi: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno arrestato un 36enne di origini rumene, pregiudicato, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’arresto è scaturito da un intervento in un locale pubblico di Sestri Levante per una lite tra il titolare e un cliente. Quest’ultimo, in evidente stato di ubriachezza, pretendeva che il barista gli servisse ancora da bere: davanti al rifiuto dell'esercente, ha iniziato a servirsi da solo, rifiutandosi inoltre di pagare il dovuto.

Dopo le proteste, l’uomo ha anche colpito con uno schiaffo il titolare dell’esercizio commerciale e successivamente ha cercato di scagliarsi sui militari intervenuti sul posto, venendo quindi arrestato.