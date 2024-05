Arresto Toti, nell'inchiesta anche Esselunga: "Favori a Toti per sbloccare due supermercati"

La maxi inchiesta sulla corruzione che ha portato oggi, martedì 7 maggio, agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, coinvolge anche Esselunga.

In particolare, l'azienda avrebbe pagato pubblicità elettorale in cambio dello sblocco delle pratiche per l'apertura di due punti vendita a Sestri Ponente e Savona: questa l'ipotesi accusatoria della Procura di Genova.

Secondo la ricostruzione dei magistrati i rapporti con Toti e il suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, li avrebbe tenuti il consigliere di amministrazione del gigante lombardo della grande distribuzione, Francesco Moncada. Il finanziamento illecito al governatore si sarebbe concretizzato nel pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari. I passaggi pagati segretamente da Esselunga a Toti sarebbero comparsi sul pannello pubblicitario esposto su Terrazza Colombo, nel grattacielo genovese di piazza Dante, per la campagna elettorale comunale del giugno 2022. In cambio Toti e Cozzani si sarebbero impegnati a sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona.

Esselunga ha replicato in mattinata: "In merito alle indagini della procura della Repubblica di Genova, Esselunga dichiara che il proprio management ha sempre agito correttamente ed esprime fiducia nell'operato della magistratura auspicando che si faccia tempestivamente chiarezza sui fatti".