Caso Toti, il manager Esselunga a Brunetta: "Se vogliamo mettere il tuo vino devi parlare con Giovanni"

"Senti Renato, io sono nelle mani di Giovanni (Toti, ndr) per questi due supermercati qua e... per cui se vogliamo mettere il tuo vino devi parlare con Giovanni (Brunetta ha un vigneto, ndr)": queste le parole di Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga, che compaiono nelle carte della maxi inchiesta giudiziaria sulla corruzione in Liguria.

Dall'altro capo del telefono - secondo quanto ricostruito dagli investigatori - c'era l'ex ministro Renato Brunetta, chiamato da Moncada nel 2022 per parlare dell'apertura di due supermercati in Liguria.

Moncada, da ieri destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di attività imprenditoriale e professionale, è accusato di corruzione nei confronti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (che si trova ora ai domiciliari e verrà interrogato venerdì).

In particolare, dalle indagini, è emerso che a pochi mesi dalle elezioni comunali del 2022, Moncada "chiedeva espressamente un intervento di Toti e Cozzani" al fine di sbloccare una pratica edilizia e agevolarne un'altra per l'apertura di due Esselunga a Sestri Ponente e Savona. "Ottenuta l'immediata presa in carico del problema da parte di Cozzani e Toti - si legge nelle carte - l'imprenditore dopo aver espresso la propria soddisfazione si offriva di effettuare un finanziamento occulto a vantaggi della lista Toti per Bucci".

Nel marzo 2022, Moncada avrebbe telefonato a Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione pro tempore. "Brunetta - continuano le carte - risponde che sta organizzando un incontro con Toti al ministero". Infine, l'interessamento del presidente della Regione Liguria Toti e del suo capo di gabinetto Matteo Cozzani che ha successivamente chiamato l'editore di Primocanale, Maurizio Rossi, che risulta indagato per finanziamento illecito sotto forma di campagna politica andata in onda sull'emittente. I passaggi pagati segretamente da Esselunga a Toti, secondo l'inchiesta della magistratura, sarebbero infatti comparsi sul pannello pubblicitario esposto su Terrazza Colombo, nel grattacielo genovese di piazza Dante, per la campagna elettorale comunale del giugno 2022.

Esselunga ha replicato: "In merito alle indagini della procura della Repubblica di Genova, Esselunga dichiara che il proprio management ha sempre agito correttamente ed esprime fiducia nell'operato della magistratura auspicando che si faccia tempestivamente chiarezza sui fatti".