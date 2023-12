Tenta rapina al supermercato in pieno centro e aggredisce i vigilanti

È stato arrestato l'autore della tentata rapina al supermercato Coop di largo Fucine.

I fatti risalgono a mercoledì mattina, quando un uomo di 48 anni è entrato al supermarket per fare la spesa: dopo essersi riempito lo zaino di prodotti, tra cui anche alcolici, si è recato alle casse mostrando solo una bottiglietta d'acqua.

Ma la cassiera si è accorta subito che qualcosa non andava e ha cercato di fermare il ladro che, a quel punto, l'ha spinta via per scappare, aggredendo anche i vigilanti intervenuti. Il personale ha chiamato la polizia di Stato che è prontamente intervenuta e ha arrestato l'uomo per tentata rapina.