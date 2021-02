Tenta di derubare tabaccaio in via Venti, era ricercato per violenza sessuale

La polizia locale del nucleo Reati predatori e una pattuglia del primo distretto hanno arrestato B. K., cittadino italiano, che è entrato ubriaco in una tabaccheria di via XX Settembre, minacciando il titolare per estorcegli del denaro.

Proprio in quel momento davanti al negozio sono passate le pattuglie, che stavano effettuando un servizio di prevenzione nella strada. Gli agenti della polizia locale hanno capito che qualcosa non andava e sono entrati, assistendo direttamente alla scena.

Hanno subito fermato l'uomo, un ventisettenne, che prima ho opposto resistenza e oltraggiato gli agenti, quindi ha rifiutato di esibire i documenti e di fornire le proprie generalità. Per questo è stato condotto nella sede di piazza Ortiz per l'identificazione presso il gabinetto di fotosegnalazione del reparto Giudiziaria.

A suo carico sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona nonché un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale recentemente emessa. Il ventisettenne è stato immediatamente trasferito in carcere a Marassi e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

È stato, poi, denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le generalità e tentata estorsione oltre che sanzionato per ubriachezza manifesta e per l'inosservanza delle norme per la prevenzione del covid.