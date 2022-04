Tutti i pomeriggi nello stesso posto a spacciare cocaina, arrestato

Nel pomeriggio di lunedì 4 aprile in val Bisagno una volante del commissariato San Fruttuoso ha tratto in arresto un cittadino marocchino per detenzione di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi ai poliziotti era arrivata notizia della presenza di un uomo, nordafricano, che nel pomeriggio, dopo avere raggiunto via Piacenza, angolo via Lodi, vendeva sostanza stupefacente. Il fatto era stato segnalato anche in relazione a un vistoso aumento della presenza di tossicodipendenti in zona, che, essendo vicino ad una scuola, aveva destato preoccupazione nei genitori dei ragazzi.

Lunedì pomeriggio i poliziotti, dopo avere individuato la persona segnalata ed averla fermata all'interno di un esercizio commerciale, l'hanno trovata in possesso di numerose dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute.

Pertanto, l'uomo, un marocchino di 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto in questura dove è rimasto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, previsto per oggi.