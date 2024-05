Vede la polizia e si agita: doveva essere in carcere

Si agita alla vista di una pattuglia della polizia e viene fermato per un controllo. Gli agenti scoprono che l'uomo, un 38enne, era destinatario di un ordine di carcerazione, motivo per cui è scattato l'arresto e il trasporto nel carcere di Marassi.

È successo intorno alle tre di notte di lunedì 27 maggio 2024 in via Cantore a Sampierdarena. Gli agenti di una volante del commissariato di Cornigliano hanno anche trovato l'uomo in possesso di un paio di pinze in acciaio delle quali non ha saputo giustificare il possesso. Gli sono costate un'altra denuncia.

