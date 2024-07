Rapine al supermercato e minacce al personale con un coltello: arrestata coppia di ladri

Due fidanzati, responsabili di numerose rapine in un supermercato, sono stati arrestati dalla polizia di Stato. La donna, in particolare, è stata arrestata a Genova dove si era trasferita, mentre i fatti sono stati commessi a Trapani. Per la coppia si sono aperte le porte del carcere.

La donna, 30enne, e il suo compagno di 38 anni, entrambi con problemi di tossicodipendenza, si sono resi responsabili di numerosi furti in un supermercato di Trapani. Il tutto sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver fatto incetta di generi alimentari, di cosmetici e di piccoli elettrodomestici, i due nascondevano all’interno di uno zainetto e, oltrepassate le casse, si dirigevano all’uscita del supermercato, dove guadagnavano la fuga.

In alcuni casi, pur di riuscire nel loro intento, avevano anche minacciato con un coltello l’addetto alla sicurezza, il direttore del punto vendita e le cassiere che avevano cercato di fermarli.