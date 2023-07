"Paga o violentano la tua donna": poliziotto arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Ha fatto credere alla vittima di essere sotto il mirino di un clan mafioso affiliato agli Spada e ai Fiandaca che lo avrebbe rapinato e minacciato di morte e di violentare la sua compagna e i suoi figli se non avesse consegnato 10 mila euro.

Così P.B. ha dato la somma richiesta in contanti al conoscente "per mettere a posto la faccenda" e "per fare un regalo" ai criminali con cui "non si poteva parlare" perchè non aveva idea di "cosa fossero capaci di fare".

Ma la vittima, intuendo il raggiro, si è rivolto alla polizia che ha ascoltato anche la compagna e un amico. Grazie ai file audio registrati sul telefono di P.B. gli inquirenti sono risaliti alla voce di un poliziotto, M.P. di 54 anni, in servizio all'ufficio personale della questura di Genova che è stato arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L'agente di polizia, conoscente di vecchia data di P.B. ha montato la storia delle minacce mafiose per ricavare denaro. Il metodo utilizzato per convincere la vittima è stato quello di fargli inviare sul celluare delle foto che li ritraevano assieme all'autolavaggio con le rispettive Lamborghini per poi dirgli "ti stanno pedinando". Al raggiro, dunque, ha partecipato almeno un'altra persona ora ricercata dalla squadra mobile. Il poliziotto è invece in carcere.