A Genova per il corteo dei no green pass, finisce in manette per resistenza

Mentre era in corso la consueta manifestazione dei no green pass, sabato 25 settembre 2021 un uomo, nato a Chiavari e residente in un paese dell'entroterra, è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Arrivato a Genova per il corteo, invece di unirsi agli altri manifestanti, si è avvicinato agli artificieri della polizia, sul posto per un presunto allarme bomba, iniziando a importunarli parlando di 'dittatura sanitaria' e, alla richiesta di fornire i documenti, ne ha tirato fuori uno ciancicato e così gli è stato detto che sarebbe stato portato in questura per l'identificazione.

A quel punto l'uomo è fuggito nei vicoli, inseguito dagli agenti. Bloccato, ha iniziato a dimenarsi e a scalciare, tanto che uno dei poliziotti si è dovuto recare in ospedale ed è stato refertato con una prognosi di cinque giorni. Lunedì 27 settembre il processo per direttissima.