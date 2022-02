In giro di notte per i vicoli, ma è ricercato

È stato sorpreso dagli agenti del Nucleo Centro Storico della polizia locale mentre si aggirava in piazza Santa Fede senza documenti di identificazione e che attestassero l'autorizzazione al soggiorno in Italia. In seguito, si è scoperto che si aggirava in libertà nonostante su di lui pendesse un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Torino. Per questo motivo un 26enne originario del Gabon e senza fissa dimora è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi.

Tutto è successo nelle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 23 febbraio. Intorno all'1.30 gli agenti, durante il consueto servizio di controllo nel centro storico, hanno avvicinato il giovane per un controllo, chiedendogli di mostrare i documenti d'identità. Essendone sprovvisto, è stato condotto negli uffici della polizia locale per le procedure d'identificazione.

Dai rilievi fotodattiloscopici è emerso che il giovane, in passato, aveva fornito parecchi alias su cui pendevano diversi reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e mancato rispetto delle normative sull'immigrazione, oltre a un ordine di carcerazione - poi sospeso e nuovamente ripristinato - con condanna a un anno, 8 mesi e 21 giorni.

In ottemperanza all'ordine emesso dal tribunale di Torino, il giovane è stato quindi posto in stato di arresto e condotto nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.