A torso nudo, urla e rincorre i bambini sulle bici

Serata movimentata in piazza Galileo Ferraris a Marassi mercoledì 29 luglio 2020. Diverse famiglie che si trovavano con i loro figli nei giardini hanno chiesto l'intervento della polizia in quanto un giovane a torso nudo rincorreva i bambini sulla bici, spaventandoli e urlando loro frasi sconnesse.

I poliziotti hanno cercato di calmare il ragazzo, ma questi si è dimostrato poco collaborativo e ha iniziato a inveire contro gli agenti, che hanno dovuto chiamare rinforzi. Dopo calci, spintoni e minacce, finalmente è stato fatto accomodare sulla volante, che ha danneggiato vistosamente nel tragitto verso la questura.

Tre dei poliziotti intervenuti sono dovuti ricorrere alle cure mediche e ognuno di loro è stato dimesso con una prognosi di 6 giorni per traumi distorsivi.

Il 24enne, che ha precedenti per rissa, rapina e reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per oltraggio e danneggiamento aggravato e giudicato questa mattina con rito per direttissima.