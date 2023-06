Ubriaco, aggredisce titolare e dipendente di un bar in piazza delle Erbe

Nottata movimentata in piazza delle Erbe. Un giovane genovese di 27 anni, con pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, mentre si trovava all'interno in un bar, a causa del suo stato di ebbrezza alcolica, oltre a danneggiare gli arredi, ha aggredito il titolare e un dipendente del locale.

All'arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, il 27enne ha insultato i militari e opposto attiva resistenza, colpendoli con calci e pugni, venendo definitivamente bloccato e tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il giovane, che durante la colluttazione si è provocato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, è stato processato con rito direttissimo.