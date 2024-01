Lancia droga e telefoni in carcere e viene arrestato, all'interno scoppia la rivolta

Un ex detenuto di 19 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a lanciare, dal lato di corso De Stefanis, un pacco contenente droga e telefoni cellulari nel carcere di Marassi. È successo intorno alle ore 15 di giovedì 18 gennaio 2024, il pacco era destinato ai detenuti a passeggio nell'ora d'aria.

La situazione sarebbe poi degenerata all'interno del carcere, come spiega Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria: "Alcuni detenuti della terza sezione si sono barricati in cella, altri si sono cosparsi d'olio e hanno dato fuoco a suppellettili, l'intervento dei colleghi ha evitato il peggio, è stato evacuato l’intero piano terra. I detenuti sono stati salvati, messi in sicurezza e trasportati all’interno del cortile passeggi, è probabile ci sia un collegamento tra il lanciatore e alcuni di loro. Quanto successo conferma che il sistema è malato e va curato".

Secondo Pagani la situazione del carcere sta peggiorando sul piano della sicurezza in alcuni reparti: "Nella terza sezione al piano terra ci sono sette/otto detenuti classificati come non allocabili e solo il tempestivo intervento della polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Il bilancio di ieri è di due agenti feriti e di due arresti, oltre al lanciatore anche un detenuto per resistenza. Di fronte a questa situazione il governo Meloni - afferma il segretario della Uilpa - deve prendere atto dell'emergenza in Italia, fatta anche di sovrappopolamento detentivo, con circa il 130% di presenze in più rispetto ai posti effettivamente disponibili, e punte di oltre il 200%, e di penuria di operatori, alla sola Polizia penitenziaria servirebbero rinforzi per almeno 18mila unità. Serve un decreto-carceri per consentire cospicue assunzioni straordinarie, con procedure accelerate, e la riduzione della densità detentiva anche attraverso una gestione esclusivamente sanitaria dei detenuti malati di mente e con percorsi alternativi per i tossicodipendenti".

