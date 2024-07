Shopping in pieno centro con la carta di credito trovata nello zaino rubato

Ha rubato lo zaino di un uomo in via Venti Settembre e poi ha iniziato a fare shopping utilizzando la carta di credito trovata all'interno. Decisivo l'intervento della polizia in centro, un 34enne senza fissa dimora è stato rintracciato, arrestato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e denunciato anche per ricettazione.

Le volanti dell'Upgsp e del commissariato centro sono state inviate dalla sala operativa in via Venti, un uomo ha raccontato di aver subito il furto di uno zaino dalla propria auto e di continuare a ricevere sullo smartphone le notifiche degli acquisti effettuati con la carta di credito che si trovava all'interno.

Gli agenti si sono recati nei vari indirizzi indicati dalla applicazione della banca non trovando mai l’utilizzatore della carta, ma dalle immagini delle telecamere di un tabaccaio sono riusciti a ottenere la descrizione del 34enne, perfettamente visibile mentre effettuava un indebito acquisto nell’orario notificato dall’app. Gli operatori si sono subito messi alla ricerca dell’uomo e dopo una decina di minuti lo hanno rintracciato in piazza de Ferrari.

Portato in Questura, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso della carta di credito rubata, restituita poi all’avente diritto. A suo carico anche la misura cautelare di divieto di dimora nella regione Liguria, emessa il 6 luglio scorso a seguito di un furto con strappo.

