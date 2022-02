Nasconde la droga nelle parti intime, giovane pusher arrestato

Un arresto e tre denunce. È questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio da parte del nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova.

I militari hanno chiesto i documenti a circa 150 persone e controllato circa un centinaio di mezzi. Le manette sono scattate per un 20enne, fermato a bordo della propria auto e trovato in possesso di 130 grammi di hashish nascosti all’interno del veicolo e nelle parti intime, nonché un bilancino di precisione e la somma di oltre 1.200 euro, presunto provento dell’illecita attività di spaccio. È stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sono stati anche denunciati un 20enne albanese, con pregiudizi di polizia, per guida senza patente e possesso di sostanze stupefacenti (15 grammi

di hashish), un egiziano ed un italiano trovati in possesso di un cutter e droga.