Strappa lo smartphone a una donna e poi scappa: fermato da un poliziotto libero dal servizio

La Polizia di Stato ha arrestato venerdì pomeriggio un genovese di 26 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto con strappo.

Un agente del commissariato di Cornigliano, libero dal servizio, mentre stava guidando la sua auto in via Andrea Doria, ha notato il 26enne avvicinarsi a un signora e strapparle di mano il telefonino per poi fuggire.

L’agente, senza esitare, è sceso dal mezzo e, insieme alla vittima, ha inseguito il ladro riuscendo a bloccarlo in piazza della Commenda.

Gli agenti di una volante del Commissariato, intervenuti in suo soccorso, hanno così arrestato il 26enne che sarà processato per direttissima.