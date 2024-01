Ruba vestiti per 600 euro, arrestato alla Coin

Non ha aspettato i saldi in partenza venerdì il ladro che, per un furto alla Coin, è stato arrestato.

I fatti risalgono a ieri, martedì 2 gennaio, quando dal negozio di via XX Settembre arriva una chiamata alla polizia locale per un furto di vestiti per un valore complessivo di 600 euro.

Il nucleo reati predatori arrivato nella direzione dello store ha trovato un uomo di origini straniere trattenuto dagli addetti alla sicurezza e lo ha arrestato per furto aggravato.

L'uomo è stato processato per direttissima questa mattina e il giudice ha convalidato l'arresto.