Spesa con banconote false da 50 euro, donna arrestata sul bus

Ha esibito e speso tre banconote false da 50 euro e altre due le aveva nel portafogli. Una donna di 50 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato grazie alla segnalazione di una commerciante che ha capito di essere stata truffata.

È successo ieri pomeriggio, sabato 18 novembre, nel quartiere di Certosa. La donna, cittadina italiana, è entrata in tre diversi esercizi commerciali in via Canepari, acquistando merci di poco valori e cercando di ottenere il cambio per banconote da 50 euro, tutte false.

La cinquantenne ha fatto tappa in un negozio di ottica, in un punto vendita specializzato in cialde da caffè e infine in un negozio di articoli per animali. È stata proprio la proprietaria di quest'ultimo negozio ad avere dei dubbi sulla banconota ricevuto.

Così la commerciante ha seguito la donna, l'ha vista salire su un autobus e ha allertato il numero di emergenza 112. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della polizia sono intervenuti immediatamente, bloccando la presunta criminale a bordo.

La donna è stata processa per direttissima.